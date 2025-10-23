L’Inter dovrà fare ancora a meno di Marcus Thuram. L’attaccante francese non prenderà parte neanche al big match di sabato sera contro il Napoli. In casa nerazzurra restano sereni, non c’è fretta sul suo recupero, l’idea principale è quella di non correre rischi, anche perché quest’anno le alternative ci sono e non c’è nessun allarme in fase offensiva.

Inter, possibile rientro a novembre per Marcus

In casa Inter il problema delle assenze sembra essere risolto. Se un anno fa l’attacco era ThuLa dipendente, oggi i nerazzurri hanno le spalle coperte. Il numero 9 nerazzurro è bloccato ai box per un problema muscolare al bicipite femorale sorto nel match contro lo Slavia Praga a inizio ottobre. Al momento non riesce a recuperare per rientrare nei match contro Napoli e Fiorentina (turno infrasettimanale di mercoledì 29).

Per l’attaccante francese le possibili date di ritorno sono: Verona, 2 novembre, e Kairat Almaty il 5. Poi segue la Lazio prima di una nuova sosta di campionato per le Nazionali.