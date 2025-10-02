L’Inter contro la Slavia Praga ha perso Thuram. Inizialmente si pensava a cosa di poco, così come aveva dichiarato lo stesso giocatore. Ieri l’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.
Inter, infortunio più grave del previsto per Thuram
Dal comunicato diramato dalla società di Viale della Liberazione, si legge: “La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Questo lascia intendere che il francese non prenderà parte al match della sesta giornata di campionato. La fortuna vuole che sia l’ultimo prima della sosta di campionato. Thuram, per non rischiare nulla potrebbe saltare tre partite (Cremonese, Roma e St. Gilloise in Champions League), oltre al doppio impegno con la sua Nazionale durante la sosta. Nelle qualificazioni al Mondiale 2026 la sua Francia scenderà in campo contro Azerbaigian e Islanda.
Thuram non potrà dunque rispondere alla chiamata di Didier Deschamps, ma rimarrà ad Appiano con lo staff medico dell’Inter per fare terapie e tentare di accorciare il tempo in cui resterà fuori dai campi. Per poter scongiurare anche il minimo rischio di ricadute, l’obiettivo può essere il recupero per lo scontro diretto di Napoli del 25 ottobre.