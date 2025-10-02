L’Inter contro la Slavia Praga ha perso Thuram. Inizialmente si pensava a cosa di poco, così come aveva dichiarato lo stesso giocatore. Ieri l’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.

Inter, infortunio più grave del previsto per Thuram