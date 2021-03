Intervento riuscito per Vidal. Fuori tutto il mese di marzo, il cileno dovrebbe rientrate per la prima gara di aprile, quella contro il Bologna.

Vidal, intervento riuscito

Nella mattinata di oggi Arturo Vidal è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro. Un problema che affliggeva il cileno da tanti mesi e che non poteva più rimandare. Il professor Volpi, dello staff medico nerazzurro, ha effettuato l’intervento sul giocatore.

Inter, i tempi di rientro del cileno

Antonio Conte e la sua Inter dovranno fare a meno di Arturo Vidal per qualche settimana. Il giocatore cileno potrebbe tornare a disposizione del suo allenatore dopo la sosta per le Nazionali, soprattutto in vista del rush finale verso lo scudetto. Il tempo di recupero per questo tipo di intervento si aggira intorno ai 20 giorni. Vidal tornerà i primi giorni di aprile, in seguito alle soste per le Nazionali che termineranno a fine marzo. Il giocatore salterà le gare contro Torino e Sassuolo. Rientro probabile per il match contro il Bologna, allo Stadio Dall’Ara, il 3 aprile. Ecco il comunicato sul giocatore in seguito all’intervento subito: “Nella mattinata di oggi Arturo Vidal è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa”.