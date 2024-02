Inter, Inzaghi elogia l’importanza di Sanchez | Nelle ultime 3 vittorie ha sempre lasciato il segno

Alexis Sanchez sta tornando utile a Inzaghi nella sua cavalcata per lo scudetto, che l’Inter non vuole per nulla al mondo arrestare. Sanchez impiegato sempre dalla panchina, quando è entrato ha sempre dato un ottimo contributo, soprattutto quando le squadre avversarie cominciavano ad essere stanche. Due soli gol fin’ora in campionato, ma dall’ottimo impatto a gara in corso.

Inter, Sanchez fondamentale a partita in corso

Ecco ciò che a scritto la “Gazzetta dello Sport” in merito alle prestazioni del cileno negli ultimi mesi: “Pur senza andare a segno, Sanchez ha messo lo zampino in cinque delle ultime dieci vittorie e ha dato il proprio contributo diretto negli ultimi tre successi consecutivi in campionato. Dopo la netta vittoria contro il Lecce, il tecnico nerazzurro ha nuovamente sottolineato l’importanza di Arnautovic e Sanchez, i due bomber di scorta tanto criticati nella prima parte di stagione”. Sanchez ha messo il suo zampino fornendo l’assist per il 3-0 nella semifinale di Supercoppa contro la Lazio, e iniziando le ripartenze che hanno portato i gol di Bastoni e Arnautovic nelle gare contro Roma e Salernitana.