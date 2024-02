Verso Lecce-Inter, rotazioni per Inzaghi | Lautaro e Sanchez dal 1′

Tanti cambi per mister Inzaghi in vista della trasferta complicata sul campo del Lecce

Al Via del Mare l’Inter vuole continuare il suo momento straordinario fatto di sole vittorie ma mai come questo weekend Simone Inzaghi è costretto a fare dei cambi. In porta ci sarà Audero perché Sommer ha avuto la febbre nei giorni seguenti all’Atletico mentre in difesa un braccetto potrebbe riposare. Il più probabile è Bastoni con Bisseck che prenderebbe il suo posto e De Vrij e Pavard finiscono di comporre l’assetto difensivo.

Riposo per Barella, in attacco Lautaro-Sanchez

Dei cambi verranno fatti anche a centrocampo dove potrebbe riposare Darmian con l’inserimento di Dumfries a destra. Frattesi dovrebbe prendere il posto di Barella ed è in dubbio anche la presenza di Chalanoglu dal 1′. In attacco, invece, ci dovrebbe essere Lautaro con Sanchez che si gioca il posto con Arnautovic per sostituire Thuram.