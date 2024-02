Inter, Sommer ha la febbre | Per il Lecce si scalda Audero

Yann Sommer ha un lieve attacco febbrile e stando a quanto riporta FCIN1908.it, potrebbe arrivare il forfait per la gara contro il Lecce. Il portiere, già dalla sfida contro l’Atletico Madrid aveva qualche linea di febbre e per questo motivo è ancora debilitato, così oggi è rimasto a riposo ed in forte dubbio per la gara di domenica.

Audero verso una maglia da titolare a Lecce

In caso la febbre passerà, allora si che l’estremo difensore nerazzurro sarà rivalutato, ma al momento c’è Emil Audero che va verso una maglia da titolare. Il portiere questa stagione è già sceso in campo due volte con la maglia dell’Inter: la prima volta è stata nella sfida di Champions League a Lisbona contro il Benfica, mentre la seconda è stata nel match di Coppa Italia contro il Bologna.