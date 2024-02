Inter, Sommer: “Indossare questa maglia mi rende orgoglioso, faccio parte di un grande club”

Il portiere dell’Inter Sommer sta facendo un grandissimo campionato, come tutta la squadra. In occasione della sfida di stasera contro l’Atletico in champions league ha parlato ai microfoni del MatchDay programme di Inter-Atletico Madrid. Ecco le sue parole.

Sommer: “L’Inter ha avuto tantissime leggende”

“Quando sei giovane e la tua volontà è quella di fare il portiere c’è bisogno di tanta passione, devi trovare la tua strada e riuscire a dare il meglio nei momenti giusti. Prima di una partita cerco sempre di stare sereno e molto concentrato”.

Poi sul club: “L’Inter ha avuto tantissime leggende, da Julio Cesar a Ronaldo, Zanetti, Cambiasso, Baggio, una lunga serie di grandissimi giocatori. Indossare questa maglia mi rende orgoglioso, significa far parte di un grande club e posso solo dare tutto me stesso per vincere insieme”.

“La parata in nazionale contro Mbappé nel match contro la Francia è stata speciale per me e per la Svizzera perché ci siamo qualificati per la prima volta ai quarti di finale di un europeo. In quel momento ho vissuto tante emozioni insieme alla squadra e ai tifosi”.