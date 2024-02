Inter, si studia il vice Sommer | Tutti i dettagli

L’Inter interverrà quasi sicuramente sul mercato dei portieri in estate, visto che dovrebbe separarsi da Emil Audero, che è in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria.

Inter, i possibili nomi per sostituire Audero

I nerazzurri sono alla ricerca di un vice-Sommer pronto a diventare titolare in futuro. Il Corriere dello Sport ha affermato che i nomi sul taccuino sono diversi: da Bento, portiere dell’Athletico Paranaense già seguito la scorsa estate fino a Michele Di Gregorio. Per il portiere del Monza il problema potrebbe essere il costo, motivo per cui non è il primo obiettivo dell’Inter.