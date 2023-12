L’Inter in questo momento è focalizzato sulla partita con il Napoli. Tuttavia, i nerazzurri non distolgono lo sguardo dal mercato. Secondo Tuttosport, parlando del riscatto del portiere Emil Audero, non si hanno ancora certezze; perciò la società milanese pensa già a un vice Sommer, il quale è arrivato a Milano dal Bayern Monaco ad agosto, per la nuova stagione.

Inter | I giocatori che interessano ai nerazzurri

Ci sono alcuni nomi che interessano l’Inter attualmente; sono quelli del portiere brasiliano ventiquattrenne Bento, in forza all’Atletico Paranaense e di Stefano Turati che difende la porta del Frosinone, ma che è di proprietà del Sassuolo e ad oggi risulta essere uno dei migliori giovani talenti della Serie A. Turati tifa Inter e potrebbe essere un grande investimento per la società nerazzurra.