Inter, Inzaghi insiste per Rodriguez | Le ultime

Secondo il “Corriere dello Sport”, Inzaghi non ha perso la speranza di vedere in rosa Ricardo Rodriguez e starebbe cercando di convincere Oaktree ad acquistare lo svizzero, che si accontenterebbe di un contratto annuale da 1,5 milioni.

Inter, Inzaghi non molla Rodriguez

Inoltre, come riportato dal “Corsport” per gli sviluppi in fase d’attacco bisognerà aspettare la seconda metà di agosto, per capire il futuro di Correa e di Arnautovic. Inzaghi, quindi, crede ancora di poter convincere Oaktree; tanto che sarebbe pronto a tutto pur di raggiungere questo obiettivo. Sì, perché per sostenere la sua tesi, cioè che in difesa non servono veri e propri rinforzi, ma basterebbe Rodriguez, sarebbe determinato a puntare sulle caratteristiche di Darmian, Carlos Augusto, Bisseck e volendo anche di Pavard.