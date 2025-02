Inter, Inzaghi ritrova Thuram l Attesa per Darmian

Buone notizie in casa Inter. In vista del match scudetto contro il Napoli, Thuram è sulla buona strada per il recupero. Il calciatore francese – come riporta Sky Sports – è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo l’allenamento individuale.

Inter, Darmian in bilico

Situazione differente per Darmian. Il terzino dell’Inter si sottoporrà domani alle visite mediche. Gli esami determineranno le tempistiche per il rientro del giocatore.

Mentre, per quanto riguarda Carlos Augusto, il suo ritorno in campo è previsto tra il prossimo impegno di Champions, contro il Feyernoord e il match di Serie A contro il Monza.