Inter, Inzaghi sorride: recuperato anche Asllani a centrocampo

Inzaghi può sorridere: dopo Calhanoglu l'Inter recupera anche Asllani in vista della partita con l'Arsenal.

Simone Inzaghi sta recuperando pian piano tutti gli effettivi, soprattutto a centrocampo. Dopo il ritorno di Calhanoglu nella partita contro il Venezia, arriva un’altra buona notizia a due giorni dal match di Champions League contro l’Arsenal a San Siro.

Inter, Asllani lavora in gruppo e torna a disposizione per l’Arsenal

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, Kristjan Asllani ha lavorato completamente con il resto del gruppo, dimostrando di aver recuperato dal problema fisico e di essere pronto per la gara di mercoledì. L’unico che ha svolto una seduta personalizzata è stato Carlos Augusto, che tornerà a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali e quindi per il match di Verona.