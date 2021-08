Inter a punteggio pieno, Lukaku è già il passato

La nuova Inter di Simone Inzaghi vince e convince, sei punti dopo due gare per i nerazzurri, e la forza del gruppo. Il tecnico piacentino sembra esser riuscito in poco tempo a far dimenticare Antonio Conte e a prendere in mano lo spogliatoio. Una squadra votata all’attacco, con un Lukaku in meno ma con Dzeko e Correa in più. Ancora non c’è stato modo di misurare la forza dei nerazzurri contro squadre di livello, ma se il buongiorno si vede dal mattino i tifosi interisti possono pensare positivo. Confermarsi campioni d’Italia il vero obiettivo, le antagoniste al momento non regalano solidità, siamo certamente all’inizio ma a quanto sembra è ancora l’Inter la squadra da battere. In attesa di notizie dal fronte mercato, che potrebbe regalare ad Inzaghi un ulteriore rinforzo in attacco (si parla di un vice Dzeko), i milanesi si godono la vetta e quel tricolore di nuovo cucito sulla maglia dei lombardi atteso da tempo.