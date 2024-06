Inter, Inzaghi verso il rinnovo: tutte le novità

L’Inter è molto soddisfatta del rinnovo ufficiale del contratto di Nicolò Barella, con cui l’accordo è stato raggiunto poche settimane fa, ma il lavoro dei nerazzurri è appena iniziato. Oggi, infatti, avverrà un nuovo incontro fra la società e l’agente di Simone Inzaghi, con l’obiettivo di prolungare definitivamente il contratto dell’allenatore piacentino.

Inter, il rinnovo di Inzaghi

Secondo il “Corriere dello Sport”, il contratto del tecnico nerazzurro scadrà nel 2025 e l’Inter offrirà la possibilità di prolungarlo fino al 2027 o anche solo di un anno. L’ingaggio invece sarà di 6,5 milioni più eventuali bonus. Tuttavia, non è scontato che l’accordo per il prolungamento del contratto si chiuda oggi, ma l’unica certezza è che da entrambe le parti c’è la volontà di continuare insieme per concentrarsi in vista della prossima stagione.