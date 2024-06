Tutto fatto tra Inter e Genoa per il passaggio di Josep Martinez in nerazzurro. L’Inter, dopo aver rinunciato a Bento e sondato varie strade per il vice di Sommer, ha individuato in Josep Martinez il sostituto ideale. Settimane sempre più calde tra le parti che, alla fine, hanno trovato l’accordo giusto. Entro giovedì la firma.

Inter, Josep Martinez il vice di Sommer

Il club di Viale della Liberazione ha già sistemato tutto con l’entourage dell’estremo difensore spagnolo, che evidentemente ha accolto con entusiasmo la possibilità di giocare in uno dei club più importanti d’Italia e d’Europa. Sembra tutto fatto, manca un solo aspetto da sistemare: la scelta della contropartita tecnica da inserire nell’affare, con la conseguente quotazione. La squadra di Gilardino potrà scegliere tra diverse contropartite tecniche: Satriano piace, ma solo se il Genoa dovesse privarsi di Ekuban.

Con l’Inter, Martinez, dovrebbe firmare un contratto quinquennale con ingaggio a salire, con partenza da 1,5 milioni di euro nella prima stagione. Un grande orgoglio per lo spagnolo, arrivato in Italia nel 2022. Josep si è conquistato la titolarità con la maglia del Genoa già in Serie B, prima di collezionare in Serie A 36 partite e ben 8 clean sheet. In totale, con la maglia del Genoa, Martinez vanta 68 partite, con altrettante reti subite e 25 porte inviolate.