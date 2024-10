Inter – Juventus, è derby d’Italia | Formazioni e statistiche

Inter – Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta.

I precedenti di Inter-Juventus, le statistiche

Inter e Juventus si affronteranno per la 183esima volta in serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno collezionato 87 vittorie contro le 48 dei nerazzurri. 46 i pareggi tra le due squadre.

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l’Inter nella storia della Serie A (almeno 33 in più di qualsiasi altra) ed è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 15 sfide contro l’Inter in campionato (8V, 4N), subendo soli due gol nelle ultime quattro gare contro i nerazzurri in Serie A.

Nelle ultime 12 partite tra Inter e Juventus al Meazza in campionato non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi bianconeri, tre vittorie del club meneghino e quattro pareggi.