Inter, ko contro la Samp, Conte: “Oggi la Dea bendata si è dimenticata di noi”

Inter, secondo ko stagionale

Arriva la seconda sconfitta stagionale dell’Inter. Oggi, al Marassi, nell’infrasettimanale dell’Epifania, gli uomini di Antonio Conte vengono superati 2-1 dalla Sampdoria.

Le parole del tecnico nerazzurro

L’Inter è caduta in casa dei blucerchiati, perdendo 1-2 e fallendo il sorpasso sul Milan che, con una vittoria contro la Juventus potrebbe allungare ulteriormente il vantaggio sui cugini. Il match si è messo subito male, quando appena dopo 12 minuti si inizia sbagliando un rigore, errore di Sanchez. A fine gara arriva l’allenatore Antonio Conte per commentare l’amaro ko: “E’ stata una partita un po’ strana. Siamo passati dal rigore sbagliato a subire un uno-due. Penso che la squadra sta facendo bene: ha giocato, ha creato. A volte perdi partite come questa, che non meriti. Anche sulla ribattuta sul rigore sbagliato, potevamo segnare. Nel primo tempo abbiamo dominato e siamo andati sotto di due gol. Oggi la Dea Bendata si è dimenticata di noi”.

Lukaku uomo chiave, senza di lui è difficile

Antonio Conte commenta anche l’assenza del suo uomo leader dal primo minuto, Lukaku: “Penso che non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Sappiamo benissimo le qualità che ha, non era al 100% e si è visto quando è entrato. Comunque dispiace, meritavamo qualcosa in più”. Oggi il tecnico nerazzurro ha dato spazio anche ad Eriksen, per lui venti minuti di gioco: “Cerco di sfruttare in base alle situazioni tutte le opzioni disponibili. Sono a completa disposizione del club qualunque decisione prenda. Il club sa perfettamente se c’è da operare in entrata o in uscita. Qualsiasi decisione verrà presa sarà condivisa”.