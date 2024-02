Inter, Lautaro a caccia del record di Immobile-Higuain | E il rinnovo si avvicina…

“Servirà una volata “alla Cipollini” (peraltro grande tifoso interista), ma il sogno di raggiungere – e magari superare – Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, recordman di gol in Serie A con 36 reti segnate (nel 2015/16 dal Pipita col Napoli, nel 2019/20 dall’italiano con la Lazio), è alla portata di Lautaro Martinez “. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito all’inseguimento del Toro verso il record di gol segnati in Serie A da Higuain e Immobile.

Lautaro è arrivato a 22 gol in 23 presenze: a parità di partite giocate, Higuain era a 24 mentre Immobile a quota 27. “Intanto la piega che ha assunto il campionato dell’Inter è assolutamente positiva: qualora i nerazzurri battessero l’Atalanta domani nel recupero, porterebbero a 12 i punti di vantaggio sulla Juventus il che, in proiezione, potrebbe voler dire scudetto matematico già a fine aprile. Una volta centrato il traguardo, tutte le energie sarebbero canalizzate nel far stabilire a Lautaro un record che darebbe ancor più lustro alla seconda stella nerazzurra. Ed essendo quello dell’Inter un attacco capace già di andare a segno per 63 volte in campionato, l’impresa potrebbe diventare più che fattibile”,