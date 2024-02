Inter, Lautaro scavalca Mbappe e sogna la Scarpa d’Oro: è secondo in classifica

Il capitano nerazzurro punta a fare un grande finale di stagione per provare a vincere la Scarpa d'Oro

L’Inter vince un’altra partita e lo fa ancora nel segno di Lautaro Martinez. L’argentino sta trascinando i compagni verso la conquista della seconda stella ma il capitano nerazzurro sogna anche qualche premio individuale a livello internazionale come la Scarpa d’Oro.

Lautaro supera Mbappe e mette nel mirino Kane

La Scarpa d’Oro si assegna al giocatore che a fine stagione avrà collezionato più punti in base ai gol segnati in campionato. Con la doppietta di Lecce, Lautaro si trova a 44 punti con 22 gol segnati, posizionandosi davanti a Mbappe al secondo posto con 42 punti e 21 gol segnati. In testa a questa speciale classifica c’è Harry Kane con 54 punti e 27 gol segnati.