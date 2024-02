Inter, rinnovo Lautaro: ballano due milioni tra domanda e offerta

Capitolo rinnovo Lautaro per l’Inter. La Gazzetta dello Sport dà le ultime novità sulla trattativa. Al momento la distanza tra domanda e offerta è di due milioni di euro. L’offerta della società nerazzurra è di 8 milioni di euro netti a stagione, mentre la richiesta del capitano è di 10. Entrambe le parti vogliono raggiungere un accordo, ma c’è da capire chi farà il primo passo. Per quanto riguarda la durata del nuovo contratto sia l’Inter sia Alejandro Camaño, agente dell’argentino, vogliono prolungare fino al 30 giugno 2028, allungando di due anni l’attuale scadenza (2026).

L’ultima dichiarazione di Lautaro e i suoi numeri

Dieci giorni fa, interpellato a riguardo, Lautaro Martínez aveva dichiarato: “Come ha detto il direttore, siamo sulla strada giusta. Mancano dei dettagli, non è una cosa facile, ma non c’è fretta perché ho ancora due anni e mezzo di contratto. Sono tranquillo”. L’attuale capitano dell’Inter ha giocato 271 partite con i nerazzurri, impreziosite da 127 gol e 41 assist. Numeri impressionanti che migliorano ancora se consideriamo solo questa stagione: 33 presenze, 25 gol e 5 assist. La speranza di tifosi e società è che il Toro continui in nerazzurro ancora per molto.