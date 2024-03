Inter-Lautaro Martinez, il rinnovo si avvicina | Le ultime dalla Cina

Lautaro Martinez è tornato solamente ieri dalla trasferta intercontinentale con la sua nazionale. Finita la sosta e con il campionato che riprenderà, per i nerazzurri a San Siro lunedì sera contro l’Empoli sarà un banco di prova per avvicinarsi allo scudetto. Lautaro non va a segno dal 28 febbraio nel poker all’Atalanta, e vorrà certamente tornare al gol contro i toscani, dopo che è stato a secco per tre partite in campionato.

Inter-Lautaro, le cifre del rinnovo

Secondo la “Gazzetta dello Sport” per la questione rinnovo siamo vicini, con un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione fino al 2029 ma servirà prima la conferma dalla presidenza direttamente dalla Cina. L’Inter vorrà sicuramente addolcire i tifosi e lo stesso argentino dopo le ultime settimane leggermente difficili tra l’eliminazione dalla Champions contro l’Atletico in cui Lautaro ha sbagliato il rigore decisivo, e il caso Acerbi non semplice da gestire dal punto di vista mentale. Lautaro è il leader di questa squadra e continuerà ad esserlo anche per le prossime stagioni, aspettando notizie dalla Cina.