Inter-Lautaro: un rinnovo molto complicato su di lui 3 top club

L’Inter mette sul piatto 6 milioni ma la trattativa si blocca sulla clausola rescissoria

Lautaro Martinez intorno a lui molta confusione, anche se Conte lo reputa incedibile per puntare sul tandem Lukaku–Martinez, il rinnovo è molto in dubbio. L’Inter offre 6 milioni a stagione all’argentino ma gli agenti vogliono lasciare la clausola rescissoria. Marotta vuole toglierla definitivamente ma gli agenti chiedono 10-12 milioni a stagione per toglierla facendo sponda al club blaugrana. Anche se non ci sono offerte concrete Lautaro e cercato da City e Real che guardano con interesse il susseguirsi della trattativa.