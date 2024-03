Inter, Lautaro vicino al rinnovo | Le ultime

Lautaro Martínez non viene dalla sua settimana migliore. Il centravanti e capitano dell’Inter mercoledì non è riuscito a incidere nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, e ha concluso la sua serata sbagliando il rigore decisivo nella lotteria finale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport i giorni successivi sono stati difficili per lui, che si è sentito responsabile per l’eliminazione, in una competizione in cui i nerazzurri puntavano ad arrivare fino in fondo. Ieri sera contro il Napoli ha avuto un paio di occasioni che non è riuscito a concretizzare, ma ha giocato da leader e con grande generosità. Al momento del cambio ha ricevuto una standing ovation, segno che l’amore tra il Toro e l’Inter non si è incrinato in nessun modo.

Lautaro: la situazione rinnovo con l’Inter

A proposito della storia d’amore fra Lautaro Martínez e l’Inter, Beppe Marotta ha parlato della trattativa in corso per rinnovare il contratto del capitano nerazzurro. Lo ha fatto nel pre-partita di ieri sera, facendo capire che l’Inter ha intenzione di accontentare le richieste dell’argentino, arrivando a offrire circa 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La sensazione è che manchi molto poco alla definitiva fumata bianca.