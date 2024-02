Inter, Lautaro vuole sfatare il tabù Olimpico e raggiungere la tripla cifra

L’Inter quest’oggi si affiderà al suo capitano nonché capocannoniere per provare a battere la Roma. L’argentino ha messo a referto, fino a questo momento, 19 gol e 2 assist e con un gol contro i giallorossi potrebbe raggiungere quota 20 in campionato ma non solo.

Un gol di Lautaro per entrare nella storia dell’Inter

Il classe ’97 con un gol raggiungerebbe quota 100 gol con la maglia dell’Inter. Inoltre, Lautaro non ha mai segnato alla Roma all’Olimpico ma solo alla Lazio segnando una rete nella partita di andata contro i biancocelesti. L’argentino farà di tutto per portare l’Inter a vincere il tricolore.