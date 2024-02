Materazzi su Roma-Inter: “Per i nerazzurri non sarà una passeggiata”

L’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport rilasciando delle dichiarazioni in merito al big match tra Roma e Inter che andrà in scena questa sera all’Olimpico.

Inter, le parole di Marco Materazzi

“Per la Roma sarà il primo vero test sotto la gestione De Rossi, per l’Inter non sarà una passeggiata. Spero ovviamente che i giallorossi le vincano tutte dalla prossima settimana in poi. Credo che a Trigoria in questi giorni non ci sia uomo più felice di Daniele, e io sono felice per lui. Mi spiace per Mourinho però che aveva il grande sogno di allenare la Roma e ora purtroppo non lo è più“.