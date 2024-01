Materazzi tuona: “Roma, non si può esonerare Mourinho. E senza Dybala..”

L'ex calciatore rivela nuove parole al miele per il suo ex tecnico

Sappiamo il legame che c’è tra Marco Materazzi e Josè Mourinho. E allora alla risposta: “Si può esonerare Mourinho?”, l’ex giocatore ha risposto così: “No, non si può”. Sono queste le domande fatte a Marco Materazzi, intervenuto a Radio Serie A.

Materazzi: “Senza Dybala la Roma perde tanto”

E poi ancora: “Non lo dico per affetto, ma per quello che il mister ha dato in questi 3 anni alla Roma. Probabilmente ci sono state difficoltà anche nel gioco, ma quando dice che il gioco cambia con Dybala o senza ha ragione. Senza l’argentino, mi dispiace per chi ha provato a sostituirlo, la qualità scema tantissimo”.