E derby sia: l’Inter batte la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia (2-0)

Otto gol fatti e zero subiti in due sfide contro la Lazio per l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri si impongono per 2-0, segnando un gol per tempo. Nella prima frazione è Arnautovic, con un gran tiro al volo da fuori area, a mandare in vantaggio i meneghini; nella ripresa ci pensa Çalhanoğlu dal dischetto a chiudere i conti. Sarà derby di Milano in semifinale.

Inter – Lazio, la magia di Arnautovic

Concretezza e solidità sono il paradigma su cui Simone Inzaghi fonda la gara. Tuttavia, la Lazio entra bene e cerca la porta difesa da Josep Martinez al diciottesimo con Isaksen; l’esterno biancoceleste la incrocia bene e costringe l’estremo difensore nerazzurro ad una risposta complessa. Ciononostante, i nerazzurri si vedono poco dalle parti da Mandas, fino alla rete del vantaggio al trentanovesimo. Su corner battuto da Dimarco, allontanato dalla difesa al limite d’area, arriva Arnautovic, con un gran tiro al volo, a non lasciare scampo al portiere biancoceleste.

Inter – Lazio, solidità e concretezza: nerazzurri in semifinale

Inter efficace e una Lazio che non riesce a reagire: è questo il copione a far padrone nella seconda parte di gara. La prima azione pericolosa è biancoceleste, con Isaksen a calciare da posizione defilata, su cui arriva ancora la risposta di Martinez, che respinge e lascia una palla vagante nell’area piccola, su cui arriva prima Dumfries. Al settantacinquesimo la svolta della gara. Correa atterrato da Gigot, regala l’occasione per il 2-0 dagli undici metri; sul dischetto si presenta Çalhanoğlu a battere Mandas. L’unica opportunità della formazione di Baroni dopo il raddoppio è di Pedro, che calcia da fuori area e colpisce la traversa, aiutato dalla deviazione di Bisseck. Termina 2-0. Sarà derby.