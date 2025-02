Simone Inzaghi per i quarti di coppa di stasera rende chiara la priorità della squadra nerazzurra in questa settimana, cioè la sfida-scudetto di sabato a Napoli.

Oggi scende in campo la Coppa Italia, con il match dei quarti Inter-Lazio. Simone Inzaghi, in virtù degli ultimi sviluppi in campionato, l’Inter è prima, ha messo in atto una piccola rivoluzione: un turnover mai messo in atto.

Inter-Lazio, per i nerazzurri turnover in vista del Napoli

Il turnover studiato da Simone Inzaghi per i quarti di coppa di stasera rende chiara la priorità della squadra nerazzurra in questa settimana, cioè la sfida-scudetto di sabato a Napoli. Con il Napoli di Antonio Conte all’orizzonte alcune scelte sono quasi obbligate per il tecnico piacentini. Simone Inzaghi farà riposare Barella e Bastoni, mentre Dimarco farà gli straordinari, al suo posto doveva esserci Zalewski, ma si è fermato per un problema al polpaccio. Non solo Zalewski, la fascia sinistra aveva perso anche Carlos Augusto. Intanto sono chiamati agli straordinari anche Pavard e Mkhitaryan

Frattesi, previsto dal primo minuto, in realtà partirà quasi certamente dalla panchina. Un turnover costretto per Inzaghi che ha bisogno di giocatori freschi e in forma nello scontro diretto con i partenopei.