Tutto quello che è successo tra Inter e Lazio. Risultato e highlights

Inter Lazio

L’Inter supera con personalità un’ostica Lazio per 3-1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui rossoneri in attesa del derby di domenica prossima. La gara con la Lazio, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica Cannonieri a 16 reti, e da Lautaro Martinez. Buona anche la prestazione di Eriksen in campo dal 1′ al posto di Vidal. Inzaghi può recriminare per gli episodi e l’assenza di Radu all’ultimo minuto.

Inter Lazio 3-1 Tabellino e Highlights

RETE: pt 21′, 44′ Lukaku; st 60′ Escalante, 64′ Lautaro Martinez

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (70′ Gagliardini), Perisic; Martinez (77′ Sanchez), Lukaku. A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Young, Vecino, Sensi, Pinamonti. Allenatore: Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt (45′ Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva (45′ Escalante), Luis Alberto (77′ Pereira), Marusic; Correa (69′ Caicedo), Immobile (69′ Muriqi). A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Akpa Akpro, Lulic, Fares, Cataldi. All. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri

AMMONITI: Lukaku, Hoedt, Hakimi