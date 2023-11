Arrivano le prime indiscrezioni sulla terza maglia dell’Inter per la prossima stagione. Secondo FootyHeadlines, portale specializzato, la divisa avrà l’oro come colore principale, con il blu e il nero a fare da contorno, ma la particolarità sarà il simbolo della Nike, il celebre “baffo” sarà orientato verso l’alto rispetto alla consuetudine, l’Inter quindi potrebbe tornare a giocare in giallo.