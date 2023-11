Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi potrebbe stupire nel match di stasera tra Inter e Salisburgo valido per la quarta giornata di Champions League in programma oggi alle 21,00.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi vincendo stasera avrebbe ottime possibilità di passare i gironi con cui al momento condivide la testa con gli spagnoli della Real Sociedad a 7 punti. L’allenatore ex Lazio in vista di questa sera potrebbe stupire tutti mandando in campo Carlos Augusto, Davide Frattesi e Yann Bisseck che insieme contano insieme solamente 311 nella massima competizione europea