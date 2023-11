Occasione d’oro per l’Inter, con in mano il match point qualificazione, impegnata questa sera alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. In caso di vittoria contro gli austriaci i nerazzurri staccherebbero il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League con due turni di anticipo. La gara d’andata, disputata a San Siro il 24 ottobre, è terminata 2-1 per la formazione di Inzaghi con reti di Sanchez e Calhanoglu. Salisburgo-Inter sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.