Momenti difficili per l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. L’imprenditore ed ex dirigente sportivo è stato ricoverato in terapia intensiva all’Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Le sue condizioni non sarebbero critiche ma comunque serie.

Inter, grave polmonite per Moratti

L’ex patron nerazzurro è stato intubato perché faticava a respirare autonomamente. Moratti ha compiuto nel maggio scorso 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa nella tenuta di famiglia ad Imbersago avevano partecipato quasi tutti i suoi ex giocatori, da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete 2010.

Moratti ha rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso di recente, per portarla nel 2010 ad un’impresa mai riuscita ad un club italiano: vincere nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. Moratti, che ha vinto 16 trofei nei 18 anni di gestione del club nerazzurro.