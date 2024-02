Inter, l’infortunio di Thuram preoccupa Inzaghi | I tempi di recupero

L'infortunio dell'attaccante nerazzurro preoccupa Inzaghi e non solo. Le ultime sulle sue condizioni.

Grande vittoria ieri sera dell’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League, anche se le tante occasioni sprecate lasciano un rammarico in vista del ritorno. Ma la vera nota negativa è l’infortunio di Marcus Thuram, che quasi alla fine del primo tempo, dopo una conclusione neutralizzata da Oblak, ha avvertito un fastidio all’inguine. Nonostante zoppicasse vistosamente ha resistito fino alla fine della prima parte, salvo poi arrendersi e lasciare il posto ad Arnautovic all’inizio della ripresa.

Contrattura o elongazione per Thuram?

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter inizialmente aveva pensato a una contrattura, ma dopo le prime valutazioni sembra possa trattarsi addirittura di un’elongazione. Se fosse confermato i tempi di recupero si aggirerebbero sui 20 giorni, esattamente quanto manca per il ritorno al Civitas Metropolitano. Ad ogni modo sono previsti ulteriori esami nelle prossime ore, che chiariranno l’entità dell’infortunio. Thuram non aveva ancora saltato nessuna partita in stagione, disputando tutti e 34 gli incontri disputati dai nerazzurri. Le sue cifre parlano di 12 gol e 11 assist, un rendimento devastante, al quale Inzaghi adesso dovrà rinunciare.