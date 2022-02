Inter Liverpool, risultato, tabellino e highligts del match

Una buona Inter si arrende al Liverpool nel finale di gara. Per oltre 70′ i ragazzi di Inzaghi tengono testa ai campioni di Klopp. Nel finale arrivano le reti di Firmino e Salah a gelare San Siro. Un 2 a 0 troppo severo per i nerazzurri, ancora poco cinici in zona offensiva. Vince il Liverpool, ora testa al campionato.

RETI: 75′ Firmino 82′ Salah