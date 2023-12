Il pacchetto difensivo è stata sempre l’arma vincente della difesa di Inzaghi e mai come quest’anno nonostante le assenze il tecnico vuole continuare su questa strada. Questo il punto fatto da “La Gazzetta dello Sport”: “Il segreto dell’Inter che al momento guarda tutti dall’alto in basso parte da dietro, forte di numeri che parlano da soli. Al netto dell’emergenza provocata dagli infortuni a catena di Pavard, Bastoni e De Vrij, il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi resta il più solido del campionato con 7 reti subite in 14 giornate e un rendimento in trasferta quasi impeccabile”.

Inter e Juve, difese di ferro

“Salvo la difesa della Juventus, che di reti ne ha incassate 9, in Italia nessun altro reparto regge il confronto con quello nerazzurro, che finora vanta meno della metà dei gol subiti da Milan e Lazio (15). Fuori dai confini italiani, la difesa dell’Inter è attualmente seconda solo a quella del Nizza, che viaggia secondo in Ligue1 dietro al Psg con appena 5 gol incassati in 14 giornate”. Questo il paragone fatta dalla Rosea con la Juventus.

E poi ancora: “Quello nerazzurro è però il primo bunker d’Europa considerando il rendimento fuori dalle mura amiche, con appena 2 reti al passivo: su un totale di 7 trasferte giocate finora, Sommer è stato battuto solo a Bergamo da un destro di Scamacca e a Torino da un guizzo di Vlahovic. Con la bellezza di 9 clean sheet, il portiere svizzero è al momento secondo solo al collega del Nizza, il polacco Marcin Bulka”.