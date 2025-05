Non è ancora arrivato il momento di pensare al futuro, c’è prima una finale di Champions League da pensare, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi l’ha ribadito anche ieri in conferenza stampa.

Inter, in arrivo aumento di stipendio per Inzaghi e 3 colpi di mercato

Il tecnico piacentino, ha ribadito: “Folle parlare ora del mio futuro, con una finale di Champions League da giocare”. L’allenatore dei nerazzurri a breve avrà un vertice con la società in cui si delineerà il destino della panchina dell’Inter, appena dopo la finale, uno dei primi obiettivi sarà questo. Subito dopo la finale di Champions League, martedì o forse già lunedì, neanche 48 ore dopo la partita col Psg, l’Inter si dedicherà al futuro della panchina. Al di là del risultato l’Inter vuole confermare Simone Inzaghi e glielo dimostrerà, Inzaghi vuole restare all’Inter ma con adeguate garanzie in modo che le offerte estere, su tutti quella araba, perdano subito di fascino. L’Inter ha intenzione di proporre un rinnovo di contratto, ora in scadenza 2026, arrivando al 2027 o 2028, incluso aumento di stipendio dagli attuali 6,5 milioni a 7-8 milioni più bonus.

Non è finita qui, l’Inter penserà anche a rinforzare la squadra a Simone Inzaghi con i giusti innesti mancanti. La dirigenza nerazzurra metterà sul piatto, oltre a Sucic, già chiuso, Luis Henrique, vicino alla chiusura di trattativa. Si pensa anche di portare in squadra Bonny, per affiancare in attacco Lautaro Martinez e Thuram.