Inter, Lukaku convocato in nazionale. Il belga disponibile per Bergamo?

E’ di pochi minuti fa la notizia della convocazione di Romelu Lukaku in nazionale. Conte e Marotta speravano che l’attaccante non venisse selezionato dal ct Martinez dopo gli ultimi problemi fisici rimediati all’adduttore. L’attaccante belga sarà quindi disponibile per le sfide dei Diavoli Rossi contro Svizzera (amichevole), Inghilterra (Nations League) e Danimarca (Nations League). Nella conferenza stampa l’ex allenatore dell’Everton ha commentato cosi la convocazione del numero 9 nerazzurro: “Ho parlato con lui e con l’Inter dopo l’infortunio contro lo Shaktar. Siamo fiduciosi. Lunedì sarà pronto”. Una notizia che quindi apre alla possibilità di vedere Lukaku in campo nella delicata sfida di domenica pomeriggio contro l’Atalanta.