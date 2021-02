Il dirigente nerazzurro è stato intervistato ai microfoni di Sportitalia allo Sheraton Hotel di Milano

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato del possibile scambio Dzeko-Sanchez e delle voci di mercato che sono emerse nelle ultime ore: “C’è stata un po’ di audacia da parte degli agenti dei giocatori: al di là di un cordiale incontro tra i direttori, non si è mai entrati nel vivo della trattativa tra le società, perché sapevamo di non poter chiudere operazioni onerose e siamo soddisfatti dei nostri giocatori. Nel rispetto delle indicazioni e linee guida dell’Inter riconfermo ancora oggi che non ci saranno entrate e uscite e possiamo contare su un gruppo importante. Il mercato è ufficialmente chiuso”.

Ha aggiunto: “Ci troviamo davanti a un fatto straordinario, la pandemia ha inciso in maniera forte e il modello del passato non è sostenibile adesso. In questo momento dobbiamo fare i conti con il costo del lavoro e va rivisto, per non rischiare un default. Non assisteremo più a trattative con grandi cifre per i cartellini e a grandi ingaggi”.

Ha concluso parlando della nuovo posizione di Eriksen. “Un’intuizione di Conte quella di cambiargli ruolo. Quando si è in un grande club non ci sono titolari e riserve, ma titolari e titolari. Le valutazioni vanno fatte anche sulla disponibilità del calciatore, e lui è un serio professionista”