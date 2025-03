L’interesse dell’Al Hilal per Nicolò Barella non è una novità, in passato è arrivata qualche offerta, ma l’ultima messa sul banco dei nerazzurri è davvero impossibile da rifiutare. Il club arabo non è di quelli che mollano la preda troppo facilmente e sta pianificando un rilancio con cifre folli per convincere Barella a lasciare la Serie A per la Pro Saudi League.

Inter, pronti 140 milioni per portare Barella in Arabia Saudita

A gennaio si parlava di uno stipendio da 18 milioni di euro, ma la società araba si appresta ad offrire al giocatore dell’Inter 35 milioni per 140 milioni complessivi.

Al momento non è ancora una proposta ufficiale ma in Arabia garantiscono che in primavera si passerà alla fase operativa. Accettando l’offerta araba Barella diverrebbe il calciatore italiano più pagato della storia, ora il record è quello detenuto da Graziano Pellé che in Cina guadagnava 15 milioni l’anno. Secondo le indiscrezioni le intenzioni di Barella sono altre, non c’è al momento interesse, Nicolò vuole continuare a giocare con la maglia dei nerazzurri, essere il vice capitano e sperare di diventare sempre di più una bandiera della Beneamata. Il contratto di Barella è in scadenza nel 2029 e percepisce uno stipendio da 6,5 milioni di euro l’anno.