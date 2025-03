Benjamin Pavard vuole raddoppiare i Triplete: dopo quello vinto col Bayern Monaco nel 2020, ora ci riprova con l’Inter. I nerazzurri sono in corsa per tutte le competizioni e proveranno a fare di nuovo la storia dopo quella scritta nel 2010 con Mourinho in panchina.

Inter, Pavard: “Contro il Bayern è 50/50”

Il giocatore dell’Inter ha dichiarato: “Nel calcio tutto è possibile, anche il Triplete: bisogna mantenere questo spirito sino alla fine, sono fiducioso perché in allenamento si spinge al massimo. E io non ne ho mai abbastanza di vincere”.

Il difensore francese sulla sfida contro i bavaresi ha detto: “Sfida da 50 e 50, equilibratissima. Attenzione a Olise, è fortissimo. Avremo occasioni ma servirà restare lucidi nei momenti di sofferenza. Il Bayern è storia, organizzazione, vittoria e solidità ma l’Inter è altrettanto grande e non c’è niente come San Siro pieno. Sono ancora più interista di quando sono arrivato”.

Prima della Champions ci sarà però il campionato, la lotta scudetto riparte dall’Udinese: “Rivincere il titolo? Era dura anche l’anno scorso, confermarsi è difficile e Napoli e Atalanta sono avversari fortissimi ma siamo in corsa su tutto e davanti in classifica”. Come mai il rendimento difensivo è migliore in Europa? “Non abbiamo atteggiamento diverso tra le due competizioni, certo giocare così tanto fa perdere lucidità”.