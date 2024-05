Inter, mercato finanziato da giovani ed esuberi: big non in vendita

L’idea, scrive la rosea, è quella di sacrificare un giovane su cui hanno messo gli occhi in tanti: Valentin Carboni. L’argentino classe 2005 (convocato addirittura da Scaloni per il pre-Copa America con l’Albiceleste), reduce dal prestito dal Monza, viene valutato circa 30 milioni di euro. Arrivarci non sembra impossibile, visto che la Fiorentina a gennaio era disposta a metterne sul piatto 20. Una cifra simile potrebbe garantirla anche Dumfries, anche se una eventuale cessione dell’olandese costringerebbe l’Inter a trovare un altro titolare su quella fascia. In uscita c’è Marko Arnautovic, attaccante che ha un ingaggio pesante e per il quale c’è rischio minusvalenza, visto che è stato pagato una decina di milioni la scorsa estate. L’ideale sarebbe cedere l’austriaco nel marcato araba in modo da poterci ricavare circa 5 milioni di euro. L’altro nome in uscita è quello di Joaquin Correa, di rientro dopo il prestito al Marsiglia. Sul Tucu ci sarebbero River Plate ed Estudiantes.