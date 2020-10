Inter-Milan, i nerazzurri si affidano a Lukaku

Lukaku sfida Ibrahimovic nel derby della Madonnina

L’Inter riparte dal derby, i nerazzurri cercano la vittoria per rilanciarsi in campionato dopo il mezzo passo falso con la Lazio. Vincere e candidarsi ufficialmente al ruolo di anti Juve nella corsa al titolo. Conte si affida al bomber belga Lukaku, al gigante nerazzurro il compito di trascinare i suoi verso la vittoria. Defezioni importanti in casa Inter causa Covid, il Coronavirus costringe il tecnico Conte a scelte obbligate, a centrocampo spazio a Brozovic dal 1′, ancora panchina per Eriksen, ormai un vero caso.

Le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.