Inter-Milan, il pensiero dei bookmakers | Comparazioni quote

Inter-Milan, i bookmakers non si sbilanciano: non scontata la vittoria nerazzurra

Sabato 16 settembre alle ore 18.00 ci sarà il grande Derby della Madonnina tanto atteso dai tifosi del San Siro. Infatti il boom di incassi, registrato a Milano, conferma la voglia delle tifoserie di farsi sentire a gran voce. Inter–Milan: il grande match, sarà una delle protagoniste del tramonto della quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24.

Inter-Milan, come arriva la Beneamata al derby

L’Inter è in cima alla classifica dopo le tre vittorie che l’hanno vista segnare otto gol senza subirne neanche uno, e di conseguenza i nerazzurri hanno premiato l’allenatore Simone Inzaghi con un rinnovo del contratto. Il suo record eccezionale negli scontri diretti contro il Milan è stato sicuramente uno dei motivi principali di ciò, dato che l’Inter ha vinto tutti e quattro gli ultimi scontri senza subire neanche un gol, inclusa la vittoria clamorosa complessiva per 3-0 durante la semifinale di UEFA Champions League della scorsa stagione.

Inter-Milan, la preparazione del Diavolo al derby

Anche il Milan vanta del comando della vetta della classifica a pari punti con la cugina Inter. Stefano Pioli sicuramente può vantarsi a gran voce dei 9 punti guadagnati durante le prime tre giornate. Ma la storia del Derby ha tutt’altro sapore e i Diavoli hanno molto da dover rivendicare. Il Milan scenderà in campo con tutta la grinta e la voglia di spezzare la maledizione del Derby e chiudere il capitolo della sconfitta lasciando al passato la scia negativa. Sicuramente Pioli non ha molto da temere anche con Kalulu fuori dai giochi. Il mister romagnolo può vantare della prestazione dell’ex coppia del Chelsea Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek che si è inserita perfettamente con i rossoneri.

Inter- Milan, i bookmakers non si sbilanciano

Nonostante la storia sia stata colorata dai colori del Biscione sull’esito degli ultimi Derby, i bookmakers non si sbilanciano e non danno per scontata la vittoria dell’Inter. Infatti non è molta la differenza tra le quote della vittoria per i padroni di casa e la sconfitta degli ospiti. La quota dell’1 si aggira intorno al 2.22 contro la quota del 2 che viaggia sul 3.62, più alto è valutato il pareggio 3.64.