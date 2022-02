Inter-Milan, risultato, tabellino e highlights (1-2)

Il Milan batte l’Inter in rimonta

L’Inter domina la prima parte di gara, si porta in vantaggio con Perisic ma non si mostra cinica e non chiude i conti. Il Milan non cede e nella ripresa prova la rimonta, che a sorpresa porta al parti di Giroud dopo che l’Inter era stata vicina al 2 a 0, sbattendo su un super Maignan. Nel finale ancora Giroud, con una giocata da bomber di razza in area nerazzurra, trova il 2 a 1 che regala vittoria e tre punti ai rossoneri. Rammarico in casa Inter, il campionato si riapre.

IL TABELLINO

Inter-Milan 1-2

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 5,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6, Brozovic 6,5, Calhanoglu 6 (28′ st Vidal 6), Perisic 7,5 (25′ st Dimarco 6); Martinez 6 (25′ st Sanchez 6), Dzeko 6.

Allenatore: Inzaghi 6

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Calabria 6,5, Kalulu 6, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6,5, Bennacer 6 (35′ st Krunic 6); Saelemaekers 5 (1′ st Messias 6), Kessie 5,5 (13′ st Diaz 7), Leao 5,5; Giroud 7,5.

Allenatore: Pioli 7

Arbitro: Guida

Marcatori: 38′ Perisic (I), 30′ st e 34′ st Giroud (M)

Ammoniti: Romagnoli (M), Calhanoglu (I), Diaz (M), Bennacer (M), Skriniar (I), Krunic (M)

Espulsi: Hernandez (M)