Henrikh Mkhitaryan si è infortunato, probabilmente l’armeno resterà ai box per almeno un mese per un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Adesso è emergenza in campo, al suo posto sono pronti uno tra Susic e Zielinski. Il prossimo dilemma di Chivu sarà scegliere uno dei due.

Inter, Susic o Zielinski?

Per sostituire l’armeno il primo pensiero vola verso Petar Sucic. È il classe 2003 di Livno il grande favorito per la titolarità contro la Fiorentina, match che pretende una risposta forte dopo il ko con il Napoli, e anche la necessità di fare punti per mantenere il passo con le altre squadre. D’altra parte, parlano anche i dati del campo, dicono che Sucic non abbia risposto pienamente presente una volta entrato al posto Mkhitaryan.

C’è poi Piotr Zielinski, che sino alla prima sosta era solo una soluzione per i finali di gara, oltre che un flop per la passata gestione. Ad ora il confronto delle presenze in campo non esiste, ma l’attualità racconta dei novanta minuti del polacco contro l’Union rispetto alla mezzora del croato, e proprio quando Mkhitaryan si è fermato con il Napoli è stato Zielinski la prima scelta di Chivu. I match saranno quattro in dodici giorni, Chivu potrebbe anche pensare ad alternarli.