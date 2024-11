Inter – Napoli, le ultimissime da San Siro | Le formazioni

Inter – Napoli, tutto pronto per la grande sfida, a San Siro il pubblico delle grandi occasioni per la sfida col Napoli degli ex Conte e Lukaku. Un match con tre punti scudetto pesantissimi in palio, da non perdere.

Le probabili formazioni di Inter – Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte