Non solo partenze, anche arrivi in scadenza da altre squadre. I nerazzurri hanno gli occhi puntati su Jonathan David.

L’Inter dovrà lavorare alla situazione dei giocatori in scadenza. Tra i vari nomi c’è quello di Joaquín Correa. L’attaccante argentino è ai saluti. In lista c’è anche Stefan De Vrij. La situazione è diversa per il difensore olandese.

Inter, futuro in bilico per diversi giocatori

Stefan De Vrij non solo verrà blindato usufruendo dell’opzione per un’altra stagione, ma potrebbe anche esserci un rinnovo di due anni. Una vera istituzione l’olandese per l’Inter. Arrivato nel 2018 dalla Lazio, il centrale è diventato insostituibile per Simone Inzaghi.

Anche Arnautovic e il portiere Radu sono in scadenza il prossimo 30 giugno. Il futuro del portiere rumeno e dell’attaccante austriaco sono in bilico. Mentre il primo è in prestito al Venezia e potrebbe essere riscattato, l’ex Bologna non ha certezze.

Per quel che riguarda invece i giocatori in scadenza delle altre squadre, uno di quelli che da tempo vengono accostati all’Inter è Jonathan David. Sulle sue tracce non ci sono i nerazzurri, anche la Juventus ha messo gli occhi sul giocatore del Lille, sebbene in pole position sembrino più che altro le inglesi e il Barcellona.