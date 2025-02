La cessione più ricca è quella del fantasista argentino alla Roma per 25,6 milioni. Tutti i talenti cresciuti nel vivaio e ceduti per far cassa

La Juventus fa cassa con la Next Gen. Il salvadanaio ha superato gli incassi di oltre 100 milioni in due sessioni di mercato, circa 6-7 mesi. L’ultimo ad aver lasciato la rosa è stato Nicolò Fagioli, ceduto alla Fiorentina per 16 milioni (tra prestito e obbligo di riscatto) più bonus (2,5) e percentuale sulla rivendita.

Juventus, la Next Generetion d’oro

Non solo Fagioli, la società ha incassato un bel gruzzoletto anche con la cessione di Soulè in estate. La cessione di quest’ultimo risulta essere la più ricca, è stato acquistato a luglio dalla Roma per 25,6 milioni di euro. Segue Samuel Iling Junior, ceduto all’Aston Villa assieme a Enzo Berrenechea all’interno del maxiscambio con Douglas Luiz (28 milioni più i cartellini dei due giovani bianconeri).

Non solo grandi cifre, la società della Madama ha superato i 100 milioni anche grazie ad altri giovani con cartellino meno costoso. Nicolussi Caviglia, ceduto per 5 milioni al Venezia e che attualmente è uno degli elementi più preziosi dei lagunari. Kaio Jorge ha lasciato i bianconeri per 7,5 milioni di euro e indossa la maglia del Cruiziero.

I giocatori che hanno lasciato hanno riempito le casse della Vecchia Signora, ma a Torino ci sono altri elementi che potrebbero portare ancora più incassi: Savona, Yildiz, Jonas Rouhi e Mbangula.