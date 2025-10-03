L’Inter perde Marcus Thuram, ma non ha paura. I nerazzurri hanno già avuto modo di esplorare nuovi innesti in attacco con Pio Esposito e Bonny che rispondono alla grande quando chiamati in causa.

Inter, spazio a Bonny e Pio Esposito

L’infortunio di Thuram spalanca le porte ai nuovi attaccanti: Bonny e Pio Esposito hanno già convinto tutti, soprattutto Chivu con goal, qualità e personalità. I due giocatori hanno dimostrato, dopo le prime uscite ufficiali tra Serie A e Champions League, che quest’anno l’attacco non dipende più esclusivamente dalla ThuLa, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma anche gli altri giocatori possono tenere banco in campo.