L’Inter perde Marcus Thuram, ma non ha paura. I nerazzurri hanno già avuto modo di esplorare nuovi innesti in attacco con Pio Esposito e Bonny che rispondono alla grande quando chiamati in causa.
Inter, spazio a Bonny e Pio Esposito
L’infortunio di Thuram spalanca le porte ai nuovi attaccanti: Bonny e Pio Esposito hanno già convinto tutti, soprattutto Chivu con goal, qualità e personalità. I due giocatori hanno dimostrato, dopo le prime uscite ufficiali tra Serie A e Champions League, che quest’anno l’attacco non dipende più esclusivamente dalla ThuLa, la coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma anche gli altri giocatori possono tenere banco in campo.
Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito hanno offerto risposte immediate fin dalla prima chiamata. A differenza delle passate stagioni, quando, affidandosi a Mehdi Taremi e Joaquin Correa non si avevan ottenuto risultati. Neanche Marko Arnautovic era stato mai incisivo. Le scelte fatte questa estate dalla società, hanno resto il reparto offensivo più equilibrato, con giovani pronti a crescere accanto ai titolari e in grado di offrire soluzioni diverse. L’Inter ha le carte in regola per bene durante l’assenza dei titolarissimi.